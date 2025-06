L’orizzonte di Antonio Conte ci insegna a guardare oltre la perfezione, abbracciando l’imperfezione come parte integrante del percorso. Con il tempo ho capito che tendere all’esattezza può essere un'illusione fallace, portatrice di errori e frustrazioni. Solo in matematica o poesia si può trovare una certezza assoluta, ma nella vita tutto è più sfumato e complesso. E infatti...

Con il tempo ho capito che è sbagliato tendere all’esattezza. Insomma è fuorviante (paradosso) e soprattutto frustrante. Fuorviante in quanto portatrice di errori: se cerchi l’esatto troverai la sua imprecisione. Soltanto in matematica esiste l’esatto, o addirittura – penso – nella poesia, in quanto combinazione algebrica di parole che valgono in senso assoluto, almeno per chi le scrive. Il discorso è abbastanza complesso, lo capisco, e infatti inesatto, soprattutto perché frutto di un ragionamento senza basi scientifiche, solo un pour parler. Nel calcio l’esatto non esiste, solo che qualcuno vi tende, e qui interviene il rasoio, zac. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it