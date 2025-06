Lorenzo Spinelli | tra poesia documentario e memoria Il regista vincitore del Premio Zavattini si racconta

Lorenzo Spinelli, giovane e promettente regista vincitore del Premio Zavattini, incarna la fusione tra poesia, documentario e memoria. La sua narrazione sensibile penetra nell'anima, rivelando storie intime e universali che emozionano e fanno riflettere. Cresciuto in una famiglia immersa nel mondo del cinema, Lorenzo ha fatto del suo talento un’arte capace di catturare l’essenza dell’esperienza umana. La sua storia è un viaggio tra passato e presente, un percorso da scoprire.

Lorenzo Spinelli, regista e sceneggiatore emergente nel panorama del cinema documentario italiano, è uno dei talenti da tenere d’occhio. Vincitore del prestigioso Premio Zavattini, Spinelli ha saputo distinguersi per la sua capacitĂ di raccontare storie intime e universali, capaci di emozionare e far riflettere. L’inizio di una passione: il cinema come ereditĂ familiare. Cresciuto in una famiglia profondamente legata al mondo del cinema, Lorenzo muove i primi passi grazie all’influenza del padre, fondatore dell’ Asiatica Film Festival. “Sono cresciuto nelle sale romane, vedendo film e incontrando registi provenienti da mondi lontani”, racconta. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com © Dailyshowmagazine.com - Lorenzo Spinelli: tra poesia, documentario e memoria. Il regista vincitore del Premio Zavattini si racconta

In questa notizia si parla di: spinelli - lorenzo - documentario - regista

Ufficiale: la spia al servizio di Sua Maestà ha trovato il suo regista! Il regista di capolavori come Dune, Blade Runner 2049 e Arrival è pronto a portare 007 in una nuova era. Villeneuve, da sempre fan sfegatato di Bond, guiderà il nuovo capitolo della saga più i Vai su Facebook

La per Arte Fiera – Programmazione; Out of Bounds Film Festival presso la Cittadella degli Artisti di Molfetta; Al Modernissimo la rassegna Art City Cinema – Programmazione.

VIDEO I Lorenzo Pullega e Rebecca Antonaci raccontano il set de L’oro del Reno - MSN - Dal Bellaria Film Festival, la nostra intervista al regista Lorenzo Pullega e l'attrice Rebecca Antonaci per parlare de L'oro del Reno. msn.com scrive