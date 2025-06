Lorenzo Simonelli esulta | Mi sento nuovamente me E poi rivela | Ora in staffetta…

Lorenzo Simonelli ha appena regalato emozioni agli appassionati di atletica, conquistando un eccellente secondo posto nei 110 ostacoli agli Europei a squadre. Dopo aver migliorato le sue prestazioni stagionali, il laziale ha interpretato alla perfezione la sua gara, dimostrando determinazione e talento. È stato un vero spettacolo vedere la sua grinta in pista. Ora, in attesa dei prossimi traguardi, Simonelli rivela: «Mi sento nuovamente me stesso», aprendo così una nuova avventura per la sua carriera.

Lorenzo Simonelli ha conquistato un pregevole secondo posto sui 110 ostacoli agli Europei a squadre, interpretando benissimo la propria gara e migliorandosi di un paio di decimi rispetto alle prime uscite stagionali all'aperto che non avevano convinto. Il laziale è uscito bene dai blocchi di partenza, è rimasto al comando con convinzione per le prime nove barriere, poi gli è un po' mancato lo sprint ed è stato superato dallo svizzero Jason Joseph (13.24 con 0,4 ms di vento contrario). Il Campione d'Europa si è meritato la piazza d'onore con il crono di 13.27, ha portato a casa 15 punti pesantissimi per l'Italia e ha guadagnato terreno sulle dirette rivali visto che lo spagnolo Enrique Llopis (quarto), il polacco Jakub Szymanski e l'olandese Timme Koster (ottavo) sono arrivati alle sue spalle.

