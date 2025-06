L’opposizione georgiana è in galera

In Georgia, la tensione politica si accende: il partito al governo ha arrestato l’ex presidente della commissione, condannandolo a sette mesi di carcere. Un episodio che scuote le istituzioni e apre un dibattito acceso sulla democrazia nel paese. Scopri tutti i dettagli di questa vicenda complessa e le sue implicazioni per il futuro della Georgia. Per approfondire, accedi al nostro contenuto completo.

Sogno georgiano, il partito al governo in Georgia, ha arrestato e condannato a sette mesi di prigione l'ex presidente della commissio.

Georgia:elezioni,opposizione chiama a protesta contro brogli - L'opposizione georgiana ha lanciato un appello alla protesta di massa dopo che il partito Sogno Georgiano al potere dal 2012 ha rivendicato la vittoria nelle elezioni legislative di ieri ... Come scrive ansa.it

Un leader di opposizione picchiato e arrestato in Georgia - Il leader del partito di opposizione georgiano Akhali, Nika Gvaramia, è stato picchiato e arrestato dalla polizia dopo una perquisizione nella sede del partito, secondo quanto è stato riportato ... Riporta ansa.it