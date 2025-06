L' open call è per tutti ma pochi lo sanno | a rilento la raccolta di idee per Viterbo capitale della cultura

Sei un cittadino, un artista o un imprenditore di Viterbo? Questa è l’occasione perfetta per far sentire la tua voce e contribuire a plasmare il futuro culturale della città. L’open call 232, aperta a tutti, è stata prolungata fino al 31 luglio, dando più tempo alle realtà locali di proporre idee innovative per la candidatura di Viterbo a Capitale Europea della Cultura 2033. Non perdere questa opportunità di lasciare un segno duraturo nella storia culturale della tua città!

Open call per la raccolta delle idee sulla candidatura di Viterbo a capitale europea della cultura 2033: prolungato fino al 31 luglio il termine per inviare le proposte. Lo ha deciso l'assessorato guidato da Alfonso Antoniozzi per permettere più tempo alle realtà viterbesi di suggerire progetti a.

"L'open call è per tutti", ma pochi lo sanno: a rilento la raccolta di idee per Viterbo capitale della cultura

Dopo il successo delle precedenti edizioni, (ri)parte la "Open Call Grandi Eventi", finalizzata ad aggiornare, integrare ed ottimizzare il calendario, annuale e

Candidatura di "Viterbo Capitale Europea della Cultura 2033 ": prorogata al prossimo 31 luglio la scadenza della open call; Capitale della cultura, il Comune chiede di proporre idee: È la prima volta che Viterbo si può inventare; Trasformare i brevetti spaziali in prodotti, l'Esa lancia la open call permanente.

Viterbo Capitale della cultura europea, prorogata l'open call - Il Comune di Viterbo ha prorogato la scadenza dell'open call per la raccolta di idee e contributi nell'ambito della candidatura della città a Capitale Europea della Cultura 2033 al 31 luglio 2025.

