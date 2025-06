Lookman Juve quell’obiettivo bianconero si mette di traverso | non si allena sul suo club d’appartenenza! Aspetta l’offerta di quella società che ha preannunciato l’avanzamento di questa cifra Tutti i dettagli

Il mercato della Juventus si infiamma ancora una volta: Ademola Lookman, obiettivo tanto ambito quanto controverso, sembra mettere i bastoni tra le ruote ai piani bianconeri. La sua attitudine di attesa e il rifiuto di allenarsi con l’Atalanta alimentano i rumors di una proposta shock in arrivo. Riuscirà la Vecchia Signora a superare questo ostacolo e conquistare il colpo che può rivoluzionare il reparto offensivo? Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti.

Lookman Juve, l’obiettivo bianconero sembra essere nuovamente al centro di voci di mercato: quel club è pronto alla super proposta. Il mercato Juve subisce l’ennesimo scossone che riguarda un obiettivo opzionato per la costruzione del reparto offensivo. Il colpo di scena, che rischia di stravolgere negativamente i piani della Vecchia Signora, riguarda Ademola Lookman. L’attaccante dell’Atalanta è ai ferri corti con l’ Atalanta. Nonostante potrebbe aver avuto il benestare a farlo, il bomber nigeriano non si presentato all’allenamento indetto da Ivan Juric. Dietro la scelta ci sono sicuramente motivi di calciomercato, che lo indirizzano verso l’Arsenal. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lookman Juve, quell’obiettivo bianconero si mette di traverso: non si allena sul suo club d’appartenenza! Aspetta l’offerta di quella società che ha preannunciato l’avanzamento di questa cifra. Tutti i dettagli

Ederson Juve, il brasiliano è un obiettivo fattibile per i bianconeri: l’Atalanta ha messo nel mirino tre giocatori per sostituire il suo numero 13! Tutti i nomi sul tavolo che possono liberare il sudamericano - La trattativa che potrebbe portare Ederson alla Juventus si fa sempre più concreta. Il centrocampista brasiliano, obiettivo interessante per i bianconeri, ha acceso gli interessi della dirigenza juventina.

La Juventus è pronta a lanciare l'assalto a Viktor Gyokeres, obiettivo principale per l'attacco dei bianconeri Ormai da settimane il club bianconero lavora al colpo in attacco, confrontandosi con lo Sporting Lisbona e con l'entourage del centravanti svedese!

Mercato Juventus: secondo Sport Mediaset, i bianconeri sarebbero finiti sulle tracce di Lucumì Il centrale del Bologna sarebbe ora un obiettivo della Juve, cui problemi difensivi sono venuti a galla durante il Mondiale per Club

Mercato Juve, l'Arsenal preannuncia un'offerta per lui!; Calciomercato Juventus, si avvicina David? Ultime news di oggi; Tether sale al 10.7% del capitale sociale di Juventus: l'obiettivo è ottenere un posto nel CdA bianconero.

Contro chi giocherebbe la Juventus ai quarti di finale del Mondiale per Club? - La Juventus scenderà in campo martedì 1 luglio a Miami per affrontare il Real Madrid negli ottavi di finale del Mondiale per Club.

Juventus, agli ottavi del Mondiale per Club c'è il rischio Real Madrid: le possibili combinazioni, quando gioca e dove vederla - Manita degli inglesi a Orlando, con i bianconeri che sono restati in partita solo nel primo tempo.