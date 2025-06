Longari chiaro | Con Pio Esposito Inter può investire in altri ruoli!

Gianluigi Longari ha analizzato l’impatto di Francesco Pio Esposito sull’Inter e le sue future strategie di mercato. La decisione di confermarlo in rosa, senza prestito in Serie A, evidenzia la fiducia nella sua crescita e nelle potenzialità del giovane talento. Questa scelta potrebbe anche influenzare altri ruoli e investimenti futuri dei nerazzurri. Ma come si svilupperà il percorso di Esposito e quali saranno le conseguenze per l’intera rosa?

Gianluigi Longari ha spiegato come la permanenza di Francesco Pio Esposito incida sulle scelte future dell’Inter in materia di mercato in entrata. Di seguito le sue parole. LA DECISIONE – L’Inter ha deciso di confermare Francesco Pio Esposito anche nella prossima stagione, escludendo qualsiasi ipotesi di prestito in Serie A. Tale convincimento è dettato dalle prestazioni effettuate dall’italiano nei suoi primi due match con la Prima Squadra, ma anche dalle prospettive di crescita enormi che il campano ha dimostrato di avere. Indubbiamente, tale scelte produce delle conseguenze sulla strategia che l’Inter adotterà nel calciomercato in entrata, in particolar modo per quanto riguarda l’attacco. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Longari chiaro: «Con Pio Esposito, Inter può investire in altri ruoli!»

