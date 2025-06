Londra animali di cartone a grandezza naturale invadono il West End | il video della performance

Londra si trasforma in un affascinante teatro a cielo aperto, dove animali di cartone a grandezza naturale hanno invaso il West End per sensibilizzare sul cambiamento climatico. Questi pupazzi ecologici, simbolo delle specie minacciate, attraversano le strade di Soho e Covent Garden, coinvolgendo il pubblico in performance che uniscono arte e impegno ambientale. Il cast di “Matilda” ha...

A nimali di cartone a grandezza naturale hanno invaso le trafficate strade del West End di Londra, attirando l’attenzione sugli effetti del cambiamento climatico. I pupazzi ecologici rappresentano animali che hanno dovuto lasciare i loro habitat naturali a causa del riscaldamento globale. Passando per Soho e Covent Garden, il pubblico ha assistito a una serie di performance nel quartiere dei teatri della cittĂ . Il cast del musical “Matilda” si è esibito per le marionette. Sono stati seguiti da Juliet Stevenson, Chipo Chung, attori di “Sogno di una notte di mezza estate” e cantanti della Royal Opera House – prima che le marionette arrivassero alla Somerset House con il batterista Andy Gangadeen. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Londra, animali di cartone a grandezza naturale invadono il West End: il video della performance

In questa notizia si parla di: animali - londra - cartone - grandezza

