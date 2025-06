london afrobeat collectiv i ritmi si fanno scatenati

scatenare le piazze di tutto il mondo con i loro ritmi coinvolgenti. Con una fusione di culture e suoni, i London Afrobeat Collective portano l’energia di Londra direttamente sul palco, promettendo una serata all’insegna del ritmo e della passione che non lascia nessuno indifferente. Preparati a lasciarti trasportare dalla musica e a vivere un’esperienza unica nel cuore del DiMondi Festival.

Dalle strade di Londra, luogo delle molteplicità culturali, arriva una formazione che rappresenta proprio questo spirito esuberante, ricco di citazioni, di amore per tante differenti fonti sonore. I London Afrobeat Collective, stasera in piazza Lucio Dalla al DiMondi Festival (ore 21) sono un gruppo che rilegge, con un altissimo tasso ritmico, il patrimonio sonoro che, negli Anni ’70, grazie a una personalità come il nigeriano Fela Kuti, fece innamorare (e ballare) i giovani di ogni angolo del pianeta, mescolando l’esplicito linguaggio ‘funky’ del corpo di James Brown con il tribalismo moderno di megalopoli come Lagos. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it