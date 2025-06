Localizza i suoi air pods dopo due anni e fa rintracciare il ladro

squadra specializzata per recuperare gli oggetti smarriti e individuare il responsabile. Con un intervento rapido e preciso, i militari sono risaliti alla posizione degli AirPods, consentendo di rintracciare il ladro e restituire il prezioso oggetto al legittimo proprietario. Un esempio di come la tecnologia possa fare la differenza anche in casi apparentemente irrilevanti, dimostrando che la giustizia può arrivare anche due anni dopo la perdita.

Nel tardo pomeriggio del 24 giugno un cittadino si è rivolto ai carabinieri perché sosteneva di avere individuato vicino casa sua, tramite sistema di localizzazione, le proprie cuffie “airpods” asportategli 2 anni prima. La Centrale Operativa immediatamente ha inviato in via Fermi di Rubano la. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

