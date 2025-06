lo storico ribelle nelle ballate folk rock si canta il bitto

Preparati a vivere una serata all'insegna della musica autentica e dell'allegria al Bar Calypso di Morbegno! Gli Orobics FnR, la band che mixa folk, rock e irish punk con energia contagiosa, porteranno in concerto un repertorio coinvolgente e una sorpresa speciale: un inedito dedicato agli storici alpeggi della Valle del Bitto. Non perdere questa occasione di scoprire il lato più ruspante e ribelle della musica folk-rock!

MORBEGNO (Sondrio) Si preannuncia divertente e ruspante la serata in arrivo al Bar Calypso di via Rivolta grazie agli Orobics FnR, ovvero Folk’n’Rock in allegria. La band, composta da sei elementi che propongono “cover alla nostra maniera e inediti“ nel segno del folk-rock e dell’irish punk, questa sera presenta in anteprima dal vivo anche l’ultimo brano, un inno dedicato agli alpeggi storici della Valle del Bitto, che sinora si poteva ascoltare solo su YouTube. Falcon MacFolk firma una ballata trascinante all’insegna della ribellione. casearia. "Latte di capra quanto basta, lavorazione a caldo nel calecc, questa la nostra tradizione, per questo la nostra ribellione – recita il testo – Storico Ribelle, tenetelo a mente, non posso più chiamarlo formaggio con il nome del mio torrente (il Bitto, nda)". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it