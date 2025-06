Lo stadio Tenni protagonista della tesina di terza media del 14enne Nicolò Vanin

Lo stadio Tenni è diventato il protagonista della tesina di terza media di Nicolò Vanin, 14 anni. La sua passione autentica per il calcio e il forte senso di appartenenza ai colori biancocelesti hanno reso il suo percorso scolastico ancora più unico e coinvolgente. Con entusiasmo e dedizione, Nicolò ha trasformato questa esperienza in un tributo vivente alla sua squadra del cuore, dimostrando come i sogni possano incontrare la scuola.

