Lo squalo torna ad azzannare ma la vera bestia è l’uomo

Ma la vera minaccia, quella che si cela nelle profondità dell’animo umano, è molto più reale e inquietante. Dopo cinquant’anni, il messaggio rimane inalterato: spesso, noi stessi siamo le vere bestie da temere, capaci di crudeltà e ingiustizia senza scrupoli. È tempo di riflettere e di riconoscere che, dietro a ogni orrore, si nasconde la nostra stessa natura.

Cinquant'anni dopo, la morale rimane la stessa: lo squalo siamo noi. La bestia feroce con i denti che squarciano annidata nelle profondità tenebrose è niente altro che l'uomo. Anzi l'uomo è peggio delle belve, perché non agisce per istinto ma per crudeltà e grettezza. A dimostrarlo c'è il fatto che lo squalo brutale e spaventoso del film di Steven Spielberg uscito nel 1975 è appunto un mostro da film, qualcosa di eccezionale e in qualche modo soprannaturale. Nella realtà non potrebbe esistere, e infatti nulla di simile si è mai visto sulla Terra. Però il pubblico cinematografico di allora lo ritenne credibilissimo, a giudicare delle code fuori dalle sale.

