Lo dicono a gran voce scienziati biologi urbanisti paesaggisti futurologi e ottimisti | la natura riduce stress il verde rende più sani e longevi

Lo dicono a gran voce: scienziati, biologi, urbanisti, paesaggisti, futurologi e ottimisti concordano—la natura riduce lo stress e il verde rende più sani e longevi. Camminando tra le mie vie preferite, ombreggiate da alberi ogni pochi passi, percepisco quanto un ambiente verde possa trasformare la nostra quotidianità e migliorare il benessere collettivo. È giunto il momento di ridisegnare le città del futuro, puntando su spazi verdi che nutrano corpo e mente.

H o preso le misure della mia città ideale passeggiando in una giornata torrida in quella reale, percorrendo le mie vie preferite, quelle ombreggiate dal verde, e disdegnando le strade assolate e desolate. I miei itinerari migliori prevedono un albero ogni otto-dieci passi al massimo, in modo che le fronde si tocchino e confondano nella bella stagione. Allineati su entrambi i lati del marciapiede, recuperando lo spazio divorato dai musi delle macchine e restituendolo ai cittadini, al passeggio, al ristoro, alla chiacchiera. All'ombra, all'aria, alla vita. Rendere più green la propria vita: 5 abitudini sane da adottare X Leggi anche › Città verdi: depavimentiamo (e vivremo meglio) Basta poco: un metro quadro di terra, una piccola recinzione di pietra di contenimento.

