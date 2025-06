Liverpool mira a una mossa per un nuovo difensore centrale con opzioni selezionate

Il Liverpool sta orchestrando una strategia importante per rinforzare la difesa, puntando su opzioni selezionate che possano garantire stabilità e qualità. Con il futuro di Ibrahima Konate ancora incerto e Jarell Quansah in uscita, i Reds cercano un nuovo difensore centrale da aggiungere alla rosa di Arne Slot. Questa mossa potrebbe rivelarsi decisiva per rilanciare il backline e mantenere l'ambizione di competere ai massimi livelli.

Breaking: Il rimpasto difensivo è in corso a Liverpool con il club che dà la priorità a un difensore centrale che firma quest’estate per rafforzare il backline di Arne Slot. Con Jarell Quansah che finalizza una mossa a Bayer Leverkusen e il futuro a lungo termine di Ibrahima Konate ad Anfield Incerto, il Liverpool ha bisogno di un’aggiunta affidabile al partner Virgil Van Dijk o alla fine succede a lui. I campioni della Premier League hanno già affrontato i loro problemi di terzino firmando Jeremie Frimpong e Milos Kerkez. L’attenzione potrebbe passare alla firma di un nuovo difensore centrale mentre Arne Slot mira a basarsi sul suo successo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Liverpool Target Xavi Simons è aperto per una mossa in estate - Il Liverpool sembra intenzionato a puntare su Xavi Simons per il prossimo mercato estivo. L'articolo che segue vi presenta le ultime notizie su questo potenziale trasferimento, tradotto per voi lettori meno esperti di inglese.

Quattro mosse. Lang, Ndoye, Nunez e... il difensore centrale. Non proprio in ordine di difficoltà. Ma quasi. Perché la trattativa con Lang ha avuto quel colpo di acceleratore che solo le operazioni di De Laurentiis sanno dare. Improvvise e lontane dai riflettori. M Vai su Facebook

Nat Phillips completa il trasferimento definitivo al West Bromwich Albion; Napoli, quattro regali per Conte: ecco i colpi di mercato; Il Liverpool «pronto a lanciare un'offerta» per Marc Guehi tra l'interesse dell'Arsenal.

Liverpool, 50 milioni per Yoro: la risposta del Lille - Il difensore centrale classe 2005 di proprietà del Lille è stato una delle rivelazioni della scorsa stagione, 44 presenze complessive. Da calciomercato.com

Liverpool a caccia di un difensore: occhi su un centrale del Napoli - Secondo la stampa britannica, sul taccuino dei Reds ci sono i nomi di Kim Min- Lo riporta calciomercato.com