LIVE Nuoto Settecolli 2025 in DIRETTA | ultima giornata con il ritorno di Paltrinieri C’è Martinenghi nei 200 rana

Benvenuti alla diretta live della terza e ultima giornata del Trofeo Settecolli 2025, un evento cruciale che decide i rappresentanti italiani ai Mondiali di Singapore. Con il ritorno di Paltrinieri e Martinenghi nei 200 rana, l’atmosfera è elettrizzante. Seguite con noi le emozioni di questa giornata decisiva, tra prestazioni mozzafiato e sfide dal sapore internazionale. Non perdete neanche un minuto: cliccate qui per aggiornare in tempo reale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata del Trofeo Settecolli 2025, l’ultimo appuntamento valido per la selezione degli atleti che rappresenteranno l’Italia ai Mondiali di Singapore in programma fra poco più di un mese. Oltre 700 atleti da 32 nazioni scendono in vasca per tre giorni di gare tra batterie mattutine e finali serali. L’Italia si presenta con 38 convocati (24 uomini e 14 donne), tra cui diversi già qualificati per i Mondiali di Singapore: Quadarella, Bottazzo, Angiolini, Deplano, Martinenghi, Franceschi, Gastaldi, Curtis, Ceccon e Cerasuolo, a cui si è aggiunto Viberti nella prima giornata di gare a Roma. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Settecolli 2025 in DIRETTA: ultima giornata con il ritorno di Paltrinieri. C’è Martinenghi nei 200 rana

In questa notizia si parla di: diretta - settecolli - ultima - giornata

LIVE Nuoto, Settecolli 2025 in DIRETTA: subito Ceccon e Martinenghi - Benvenuti alla diretta esclusiva del Trofeo Settecolli 2025! Oggi vivremo insieme le emozioni della prima giornata, con il talento di Ceccon e Martinenghi pronti a stupire.

Ora, in onda, su Rai2, la diretta della prima giornata del Trofeo SetteColli 2025, in diretta dal Foro Italico #SetteColli2025 Vai su Facebook

Nuoto: Settecolli (2° Giornata, Finali A) 18:35 100 Farfalla F 18:40 100 Farfalla M 18:55 100 Dorso F 19:00 50 Dorso M 19:10 400 MX F 19:15 400 MX M 19:30 100 SL F 19:40 100 SL M 19:45 50 Rana F 19:50 50 Rana M 20:05 800 SL F 20:15 800 SL M TV: dir Vai su X

Trofeo Settecolli 2025: Analisi E Risultati Live Finali Day 1; Anteprima Settecolli: Tutti I Link Per Seguire La Tre Giorni Del Grande Nuoto Internazionale; Tennis: “Le battute del Ballerini” Roma: l’ultima giornata parte in maniera sublime; Errani-Paolini vincono il doppio /F Poi però sua “Maesta’ Jannik Sinner-perde da Alcaraz 6-7 (5-7) / 1-6…) – Live.

DIRETTA SETTECOLLI 2025/ Simona Quadarella vince ancora, Pilato e Viberti ok! (oggi 27 giugno) - Diretta Settecolli 2025 streaming video Rai 2 oggi venerdì 27 giugno: orario, programma e finali della seconda giornata a Roma per il meeting di nuoto. Lo riporta ilsussidiario.net

Settecolli: Viberti e Quadarella illuminano la prima giornata - Due i pass ufficialmente staccati per i Mondiali di Singapore: Ludovico nei 100 rana e Simona nei 1500 fanno esultare il Foro Italico. gazzetta.it scrive