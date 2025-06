LIVE Nuoto Settecolli 2025 in DIRETTA | subito Sara Curtis per stupire nei 50 stile! Attesa per Ceccon e Paltrinieri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.02: Chiara Tarantino e la svedese Louise Hansson vincono la finale B dei 50 stile libero donne con 25?37, precedendo Anderson e Menicucci con 25?49 18.00. Ora il via della finale B dei 50 stile libero donne. Queste le protagoniste: 1 ITA MAO Alessandra ITALY 2011 25.88 2 GBR CLIFTON Kate City of Sheffield Swim Squad 2000 25.77 3 SWE HANSSON Louise SWEDEN 1996 25.61 4 GBR ANDERSON Freya GREAT BRITAIN 2001 25.59 5 ITA MENICUCCI Emma Virginia ITALY 2002 25.59 6 ITA TARANTINO Chiara ITALY 2003 25.72 7 ITA QUAGGIO Veronica Riviera Nuoto – Dolo 2006 25.84 8 ITA LA BELLA Sofia Circolo Canottieri Aniene 2008 25. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Settecolli 2025 in DIRETTA: subito Sara Curtis per stupire nei 50 stile! Attesa per Ceccon e Paltrinieri

LIVE Nuoto, Settecolli 2025 in DIRETTA: Curtis protagonista nei 50 stile! Ceccon in finale nei 200 dorso - Se sei appassionato di nuoto e vuoi restare aggiornato sulle emozionanti finali dei Campionati Sette Colli 2025, sei nel posto giusto! Live, in diretta, scopri i protagonisti di questa kermesse, tra imprese di Curtis nei 50 stile e il talento di Ceccon nei 200 dorso.

