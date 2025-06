LIVE Nuoto Settecolli 2025 in DIRETTA | subito Curtis nei 50 sl! Attesa per Paltrinieri e Ceccon

Preparati a vivere un’emozionante giornata di nuoto ai Settanta Coli 2025, con le gare in diretta e aggiornamenti in tempo reale. Dai sprint sfrenati dei 50 sl a sfide epiche come i 200 misti, ogni attimo promette emozioni e sorprese. Chi dominerà il podio? Resta con noi e clicca qui per non perdere nessun risultato, perché il meglio sta per arrivare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.58: Al via anche Moesha Johnson e Noemi Cesarano che può dire la sua in chiave podio. La chiusura è con i 200 misti uomini, con Alberto Razzetti che sfida gli specialisti britannici Duncan Scott e Thomas Dean e i 200 misti donne con Sara Franceschi a caccia di conferme dopo la bella prova di Riccione a braccetto con l’altra qualificata per Singapore, Anita Gastaldi che ha mostrato buone cose anche nei giorni scorsi. Il gran finale è riservato al ritorno in vasca, quasi un anno dopo rispetto a Parigi di Gregorio Paltrinieri che dà la caccia al pass mondiale nei 1500 stile libero sfidando un parterre di avversari di assoluto valore come Wellbrock, Klemet e Wiffen contro cui ha ingaggiato duelli rusticani in passato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Settecolli 2025 in DIRETTA: subito Curtis nei 50 sl! Attesa per Paltrinieri e Ceccon

In questa notizia si parla di: diretta - nuoto - settecolli - subito

LIVE Nuoto di fondo, Europei 2025 in DIRETTA: 10 km femminile, Taddeucci e Pozzobon ci provano - Benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Campionati Europei 2025 di nuoto di fondo a Stari Grad, in Croazia! Oggi si svolgerà la gara femminile di 10 km, con le atlete Taddeucci e Pozzobon pronte a dare il massimo.

DIRETTA LIVE - L'Italia cala subito gli assi nella giornata inaugurale del Settecolli. Ceccon, Martinenghi, Pilato e Quadarella tra i protagonisti della prima sessione di gare. Minuto per minuto tutti gli aggiornamenti dal Foro Italico Vai su Facebook

setteColli Vai su X

Trofeo Settecolli 2025: Analisi E Risultati Live Finali Day 1; Settecolli: subito finale B per Ballarati e Asia Ricci; Nuoto: La presentazione del 61°Sette Colli dalla Sala Rossa del Coni in diretta Tv Canale 187 e sullo You Tube di Firenzeviolasupersport !!! – Live.

DIRETTA SETTECOLLI 2025/ Simona Quadarella vince ancora, Pilato e Viberti ok! (oggi 27 giugno) - Diretta Settecolli 2025 streaming video Rai 2 oggi venerdì 27 giugno: orario, programma e finali della seconda giornata a Roma per il meeting di nuoto. Lo riporta ilsussidiario.net

Diretta Settecolli 2025/ Simona Quadarella batte Gose nei 1500 con il record stagionale! (oggi 26 giugno) - Diretta Settecolli 2025 streaming video Rai 2, oggi giovedì 26 giugno: orario, programma e finali della prima giornata a Roma per il meeting di nuoto. Da ilsussidiario.net