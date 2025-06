LIVE Nuoto Settecolli 2025 in DIRETTA | Sara Curtis vince la battaglia con Di Pietro nei 50 sl! Ceccon vince i 200 dorso attesa per Paltrinieri

Preparati a vivere un emozionante live dei Settimo Colli 2025! Tra battaglie epiche come quella di Sara Curtis contro Di Pietro nei 50 sl e l’attesa per Paltrinieri, il pubblico si sta scatenando. Clicca qui per aggiornamenti in tempo reale e non perdere nemmeno un istante di questa spettacolare manifestazione natatoria, ricca di performance incredibili e sorprese che lasceranno il segno. La scena è pronta: che vinca il migliore!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.49: Ai 100 Furfaro, Cenci, McGill 18.48: Al via la finale dei 200 dorso donne. Queste le protagoniste: 1 ITA VELATI Aurora In Sport Rane Rosse 2003 2:15.77 2 ITA GAETANI Erika Francesca Centro Sp.vo Carabinieri – In Sport Rane Rosse 2004 2:15.44 3 ITA CENCI Martina GS Fiamme Oro – Aurelia Nuoto asd 2002 2:14.16 4 ITA FURFARO Francesca Romana Circolo Canottieri Aniene 2003 2:13.69 5 GBR MCGILL Holly GREAT BRITAIN 2005 2:14.04 6 ITA CONTI Anna Sport Full Time – Sassari 2003 2:14.86 7 HUN BURIAN Katalin HUNGARY 1995 2:15.76 8 ITA MERICO Beatrice Rari Nantes Aprilia asd 2006 2:16. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Settecolli 2025 in DIRETTA: Sara Curtis vince la battaglia con Di Pietro nei 50 sl! Ceccon vince i 200 dorso, attesa per Paltrinieri

