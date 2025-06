LIVE Nuoto Settecolli 2025 in DIRETTA | il ritorno di Paltrinieri! Curtis in gara nei 50 sl

Benvenuti alla nostra live del Trofeo Settecolli 2025, l’evento che promette emozioni e grandi sorprese! Oggi, tra le acque di Roma, si assegnano i biglietti per i Mondiali di Singapore, con atleti di fama internazionale e il ritorno speciale di Paltrinieri e Curtis nei 50 stile libero. Rimanete con noi per vivere ogni istante di questa giornata cruciale e scoprire i protagonisti di questa stagione che si svela sotto lo sguardo attento del pubblico.

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza e ultima giornata del Trofeo Settecolli 2025, l'ultimo appuntamento valido per la selezione degli atleti che rappresenteranno l'Italia ai Mondiali di Singapore in programma fra poco più di un mese. Oltre 700 atleti da 32 nazioni scendono in vasca per tre giorni di gare tra batterie mattutine e finali serali. L'Italia si presenta con 38 convocati (24 uomini e 14 donne), tra cui diversi già qualificati per i Mondiali di Singapore: Quadarella, Bottazzo, Angiolini, Deplano, Martinenghi, Franceschi, Gastaldi, Curtis, Ceccon e Cerasuolo, a cui si è aggiunto Viberti nella prima giornata di gare a Roma.