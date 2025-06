LIVE Nuoto Settecolli 2025 in DIRETTA | D’Ambrosio incanta Mantegazza cresce! Curtis e Ceccon ok attesa per Paltrinieri

Il live dei Campionati Sette Colli 2025 continua ad appassionare con esibizioni mozzafiato e sorprese emozionanti. In questa giornata ricca di talento, protagonisti come Ambrosio e Mantegazza incantano il pubblico, mentre l’attesa per Paltrinieri cresce di minuto in minuto. Non perdere nemmeno un attimo: clicca qui per aggiornare la diretta live e vivere con noi ogni emozione del nuoto italiano!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.30: Dopo le premiazioni sarĂ il momento della finale B dei 400 stile donne. Queste le protagoniste: 1 ITA PROCACCINI Valentina Circolo Canottieri Aniene 2008 4:21.34 2 ITA BECUZZI Vittoria Livorno Aquatics Asd 2007 4:20.02 3 ITA TONONI Giorgia G.A.M. Team ssd – Brescia 2003 4:18.89 4 ITA VARENGO Matilde CS Roero 2008 4:17.21 5 ITA BIAGI Sofia H. Sport ssd – Firenze 2010 4:17.50 6 ITA RIMOLDI Rebecca Circolo Canottieri Aniene 2006 4:19.74 7 ITA FIUMARA Sofia Team Veneto asd 2009 4:20.67 8 ITA CAGLIO Michela VO2 Nuoto Torino ssd 2003 4:22.00 19.28: personale sbriciolato per D’Ambrosio che sale al quinto posto all time in Italia ma un po’ tutta la squadra della 4Ă—200 lascia ben sperare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Settecolli 2025 in DIRETTA: D’Ambrosio incanta, Mantegazza cresce! Curtis e Ceccon ok, attesa per Paltrinieri

