LIVE Nuoto Settecolli 2025 in DIRETTA | Curtis protagonista nei 50 stile! Ceccon in finale nei 200 dorso

Se sei appassionato di nuoto e vuoi restare aggiornato sulle emozionanti finali dei Campionati Sette Colli 2025, sei nel posto giusto! Live, in diretta, scopri i protagonisti di questa kermesse, tra imprese di Curtis nei 50 stile e il talento di Ceccon nei 200 dorso. Clicca ora per non perdere neanche un istante di questa grande manifestazione, perché ogni secondo conta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.11: Davide Zagarolo con 2’17?55 si aggiudica la prima batteria dei 200 rana 10.09: Queste le finaliste dei 200 farfalla donne: Bach, Borrelli, Ilyes, Richards, Macinnes, Walshe, Crispino, Musetti 10.08: La danese Bach, che tre anni fa vinse l’Europeo a Roma, si aggiudica l’ultima batteria con 2’09?99, davanti a Walshe con 2’12?16 e a Crispino con 2’12?27 10.05: Si conferma su ottimi livelli Paola Borrelli che vince la terza batteria con 2’10?29 davanti alla ungherese ilyes 10.01: La britannica Emily Richards si impone nella seconda batteria con 2’11?61, secondo posto per l’azzurra Caprai con 2’13?67 9. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Settecolli 2025 in DIRETTA: Curtis protagonista nei 50 stile! Ceccon in finale nei 200 dorso

In questa notizia si parla di: diretta - nuoto - settecolli - curtis

