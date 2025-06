LIVE Nuoto Settecolli 2025 in DIRETTA | Curtis protagonista nei 50 stile! Ceccon in finale nei 200 dorso Martinenghi squalificato

Il Live dei Campionati Sette Colli 2025 è esploso tra emozioni e sorprese! Curtis protagonista nei 50 stile libero, Ceccon in finale nei 200 dorso, mentre Martinenghi si prende una squalifica inaspettata. Segui ogni aggiornamento in diretta cliccando qui e scopri come si svolgono le sfide di questa giornata ricca di talento e adrenalina. Non perdere neanche un istante di questa incredibile competizione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.30: Francesca Fangio domina la prima delle tre batterie dei 200 rana donne con 2’28?64. Non parte come da programma Benedetta Pilato nella seconda batteria 10.25. Questi i finalisti nei 200 rana maschili: Hanaguruma, Mantegazza, Marc, Giorgetti, Castello, Bugli, Fortini, Butler 10.24: Il giapponese Hanaguruma vince l’ultima batteria con 2’11?93, secondo posto per Mantegazza con 2’12?25:. Martinenghi che aveva chiuso con 2’12?34 è stato squalificato per nuotata irregolare 10.21: Cosimo Bugli con 2’13?86 vince la quarta e penultima batteria dei 200 rana precedendo Fortini con 2’13?95. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Settecolli 2025 in DIRETTA: Curtis protagonista nei 50 stile! Ceccon in finale nei 200 dorso, Martinenghi squalificato

