LIVE MotoGP GP Olanda 2025 in DIRETTA | Quartararo beffa Bagnaia e si prende la pole Alle 15.00 la Sprint

L'azione sul circuito di Assen si infiamma, con Quartararo che sorprende tutti conquistando la pole position e beffando Bagnaia. La battaglia per la Sprint del GP Olanda 2025 è più accesa che mai, e i tifosi sono pronti a vivere momenti di pura adrenalina. Restate sintonizzati: alle 15:00 inizia la corsa, e noi vi accompagniamo con aggiornamenti in tempo reale. Non perdetevi nemmeno un sorpasso!

11.36 La nostra diretta si ferma qui per il momento, ma vi diamo appuntamento alle ore 15.00 per la partenza della Sprint. 11.34 Per Quartararo è la quarta pole della stagione dopo le tre consecutive ottenute a Jerez, Le Mans e Silverstone. 11.33 Marc Marquez non va oltre il quarto posto, precedendo l'Aprilia di Bezzecchi e le altre Ducati di Morbidelli, Aldeguer e Di Giannantonio. 11.31 Adesso è ufficiale. Fabio Quartararo in pole position ad Assen con la Yamaha! Bagnaia secondo a 28 millesimi, prima fila completata da Alex Marquez. 11.29 Marc Marquez sbaglia la staccata di curva 1 e perde la possibilità di dare l'ultimo assalto alla pole.

