LIVE MotoGP GP Olanda 2025 in DIRETTA | pochi minuti al via della Sprint Race

Il countdown è ormai agli sgoccioli: tra pochi minuti si accenderanno i motori per la tanto attesa Sprint Race del GP Olanda 2025. Tifosi di MotoGP, preparatevi a vivere un'emozione unica, tra sorpassi mozzafiato e colpi di scena imperdibili. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e tutte le emozioni di questo decimo round del Motomondiale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.41 Completa la prima fila Alex Marquez, seguito dal fratello Marc in quarta piazza. 14.38 Partirà in pole position Fabio Quartararo (Yamaha) che in qualifica ha anticipato di soli 28 millesimi la Ducati di Francesco Bagnaia. 14.35 Ci siamo amici ed amiche di OA Sport. Tra 25 minuti scatterà la Sprint Race del Gran Premio di Olanda 2025, decimo appuntamento del Motomondiale. 11.36 La nostra diretta si ferma qui per il momento, ma vi diamo appuntamento alle ore 15.00 per la partenza della Sprint. 11.34 Per Quartararo è la quarta pole della stagione dopo le tre consecutive ottenute a Jerez, Le Mans e Silverstone. 🔗 Leggi su Oasport.it