LIVE MotoGP GP Olanda 2025 in DIRETTA | Marc Marquez vince la Sprint in scioltezza il fratello Alex gli fa da scudiero Podio per Bezzecchi

Preparati a vivere un emozionante weekend di MotoGP all’iconico circuito di Assen! La sprint race del GP Olanda 2025 ci ha regalato sorprese e spettacolo, con Marc Marquez che domina in scioltezza e il fratello Alex al suo fianco come scudiero. Tra battaglie e strategie, la corsa si infiamma: resta con noi per scoprire se Marquez manterrà il suo dominio anche nella gara principale. Non perdere neanche un istante!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’ORDINE D’ARRIVO DELLA SPRINT 15.31 La nostra DIRETTA LIVE testuale termina qui, grazie per averci seguito. L’appuntamento è per domani con la vera gara del Gran Premio di Olanda 2025. Vedremo se il dominio di Marc Marquez continuerà anche ad Assen. Un saluto sportivo! 15.29 Marc vince così la sua nona Sprint Race stagionale ed allunga ancora nel Mondiale. Il suo vantaggio è ora di 43 lunghezze rispetto al fratello e di 117 punti dal suo compagno di squadra Bagnaia. 15.28 Marc Marquez ha praticamente dominato questa Sprint Race. Lo spagnolo, partito dalla quarta casella, ha impiegato un giro per prendere la testa della gara e condurre senza rischi i restanti giri. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Olanda 2025 in DIRETTA: Marc Marquez vince la Sprint in scioltezza, il fratello Alex gli fa da scudiero. Podio per Bezzecchi

In questa notizia si parla di: diretta - olanda - sprint - motogp

LIVE Italia-Olanda, Amichevole volley femminile 2025 in DIRETTA: ancora una Nazionale sperimentale per Velasco - Benvenuti alla diretta della seconda sfida amichevole tra Italia e Olanda nel torneo Volley Femminile AIA Aequilibrium Cup 2025 a Modena.

È tempo di #Sprint race ad Assen: segui la cronaca in diretta la gara breve in Olanda #MotoGP #DutchGP - di Sara Bonaduce Vai su X

Dopo il Mugello, la MotoGP è già pronta per tornare in pista con il GP d’Olanda: ecco dove seguirlo in diretta TV e streaming, con il programma completo di prove, qualifiche, Sprint Race e gare Vai su Facebook

MotoGP GP Olanda, la diretta live della sprint race; MotoGP, GP Olanda: orari su TV8 e Sky e dove vedere il Gran Premio di Assen in diretta TV e streaming; Orari TV GP Olanda 2025: diretta su Sky, differita su TV8 - Orari - MotoGP.

MotoGP Assen: Marc Marquez imbattibile nella Sprint, Alex ci prova ma è secondo. Gran Bezzecchi a podio, Bagnaia 5° - Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP d'Olanda, decimo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Scrive sport.virgilio.it

MotoGP Assen, oggi qualifiche e sprint in diretta: orari TV8 e Sky e dove vederle in TV e streaming, Bagnaia sfida i fratelli Marquez - MotoGP oggi in pista per il GP d'Olanda ad Assen: qualifiche in programma alle 10:50. Secondo fanpage.it