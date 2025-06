LIVE MotoGP GP Olanda 2025 in DIRETTA | Marc Marquez in testa dietro Alex Marquez e Bezzecchi inseguono

Il GP d'Olanda 2025 di MotoGP è infuocato! Marc Marquez guida con fierezza, tallonato da Alex Marquez e Bezzecchi, entrambi pronti a scatenare la battaglia. Tra scivolate, cadute sorprendenti e sorpassi emozionanti, il circuito di Assen si trasforma nel teatro di un duello imperdibile. Resta aggiornato sulla corsa più adrenalinica dell’anno: clicca qui per la diretta live e vivi ogni attimo di questa spettacolare sfida!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -4 Scivolata in curva 10 per il transalpino. -4 Cade Quartararo!!!!! -5 Bagnaia continua a soffrire. Rimane sesto staccato da Di Giannantonio. -5 Di Gianntonio raggiunge Quartararo. -6 Otto decimi di vantaggio per i fratelli Marquez sul Bez. -6 Bezzecchi sembra soffrire nella seconda parte di gara. -7 Passa Di Giannantonio. Bagnaia ora è sesto. -8 Di Giannantonio ci prova ma Bagnaia risponde. -9 Alex Marquez non riesce ad attaccare il fratello. -9 Attenzione a Di Giannantonio. L’azzurro si sta portando su Bagnaia. -10 Alex Marquez è incollato al fratello. 🔗 Leggi su Oasport.it