LIVE MotoGP GP Olanda 2025 in DIRETTA | Marc Marquez conquista la Sprint Race ad Assen Secondo il fratello Alex terzo un ottimo Bezzecchi

Se sei appassionato di MotoGP e vuoi vivere ogni emozione in tempo reale, non perdere gli aggiornamenti della gara GP d’Olanda 2025 ad Assen. Marc Marquez si impone nella sprint race, conquistando un risultato straordinario che tiene tutti con il fiato sospeso. Continua a seguire la diretta per non perdere nemmeno un momento di questa spettacolare battaglia sulle piste olandesi!

Quarta piazza per Fabio Di Giannantonio (+2.101), quinto Francesco Bagnaia (+2.743). Seconda posizione per Alex Marquez (+0.202). Terzo Marco Bezzecchi (+1.100). VINCE MARC MARQUEZ!!!!!! Sempre in testa Marc Marquez. Segue a tre decimi Alex Marquez. Posizioni che sembrano congelate. ULTIMO GIRO! -2 Bezzecchi sta spingendo al massimo la sua Aprilia. -3 Marc Marquez continua a dettare il ritmo, dietro il fratello non sembra averne abbastanza per attaccarlo. -3 Bezzecchi sta cercando di raggiungere la seconda piazza di Alex Marquez. -4 Scivolata in curva 10 per il transalpino.

