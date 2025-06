LIVE MotoGP GP Olanda 2025 in DIRETTA | Bagnaia molto solido sul passo in FP2 Tra poco le qualifiche

Sei pronto a vivere l'emozione del GP Olanda 2025? La seconda giornata di prove libere ha già mostrato un Bagnaia molto solido sul passo, e le qualifiche promettono scintille. Tra strategie di gomme e sfide tra i piloti, il sogno di conquistare la pole si fa sempre più vicino. Resta con noi per aggiornamenti in tempo reale e non perdere neanche un istante di questa emozionante corsa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.53 Tutti i piloti scelgono comprensibilmente una coppia di gomme soft nuove per questo primo run del Q1. 10.51 Comincia ufficialmente il Q1. Aldeguer, unico pilota Ducati escluso dalla top10 nelle pre-qualifiche, è probabilmente il punto di riferimento in questa sessione. 10.48 Ci siamo, a breve comincerà il Q1. Bastianini, Fernandez, Savadori, Binder, Chantra, Mir, Aleix Espargarò, Rins, Miller, Aldeguer e Oliveira si giocano gli ultimi due posti a disposizione per il Q2. 10.45 Cinque minuti al via delle qualifiche. Di seguito l’elenco dei piloti in attività con almeno una pole position in top class ad Assen: 2 – BAGNAIA Francesco (ITA) {2022, 2024} 1 – ESPARGARO’ Aleix (ESP) {2014} 1 – ZARCO Johann (FRA) {2017} 1 – MARQUEZ Marc (ESP) {2018} 1 – QUARTARARO Fabio (FRA) {2019} 1 – VIÑALES Maverick (ESP) {2021} 1 – BEZZECCHI Marco (ITA) {2023} 10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Olanda 2025 in DIRETTA: Bagnaia molto solido sul passo in FP2. Tra poco le qualifiche

