LIVE Italia-Brasile 0-1 Nations League volley 2025 in DIRETTA | i sudamericani si aggiudicano 22-25 il primo parziale

Il duello tra Italia e Brasile nella Nations League di volley 2025 si infiamma, regalando emozioni ad ogni scambio. Dopo un primo set combattuto, i sudamericani si aggiudicano la frazione 22-25, lasciando gli azzurri con tanta voglia di ribaltare il risultato. Non perdere aggiornamenti e highlights in tempo reale: clicca qui per vivere ogni istante di questa sfida avvincente!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-25 Michieletto murato. Il primo set è del Brasile. Time-out Italia. 22-24 Aveva battuto bene Porro, ma Darlan si inventa un attacco formidabile. Entra Porro per la battuta. 22-23 Sul nastro la battuta di Judson. 21-23 Largo il servizio di Lavia, che ha cercato l’ace. 21-22 Brutto primo tempo tra Giannelli e Galassi, ma c’è l’invasione di Judson. 20-22 Pallonetto di Darlan, entrato dalla panchina. Azzurri disattenti qui in difesa. 20-21 Pipe di Michieletto dopo una genialata di Giannelli in palleggio. 19-21 Servizio troppo morbido di Gargiulo e comodo mani fuori per Bergmann. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Brasile 0-1, Nations League volley 2025 in DIRETTA: i sudamericani si aggiudicano 22-25 il primo parziale

