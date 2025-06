LIVE Italia-Brasile 0-1 Nations League volley 2025 in DIRETTA | gli azzurri provano a reagire 8-6

L’Italia si sfida con il Brasile nella Nations League di volley 2025, in un match ricco di emozioni e colpi di scena. Gli azzurri cercano di reagire a ogni punto, dimostrando tenacia e determinazione. Segui in diretta gli aggiornamenti di questa intensa partita: ogni scambio, ogni ace e ogni difesa sono il cuore pulsante di questa battaglia sportiva. La tensione cresce, ma l'Italia non molla: scopri come si concluderà questa sfida epica!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-13 Primo tempo di Judson. 17-12 Parallela vincente di Romanò. 16-12 Diagonale potentissimo di Darlan, che è rientrato. 16-11 Largo il servizio di Alan. 15-11 Lunga la battuta di Michieletto. 15-10 Pallonetto importante di Romanò. 14-10 Lunga la battuta di Giannelli. 14-9 Ace di Giannelli! Tira una sassata che Bergmann non riesce a contenere con il bagher. 13-9 Difeso l’attacco di Michieletto, ma è lungo il contrattacco di Alan in parallela. 12-9 Parallela vincente di Honorato. 12-8 Primo tempo di Galassi. 11-8 Il primo tempo di Flavio colpisce con violenza il petto di Romanò. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Brasile 0-1, Nations League volley 2025 in DIRETTA: gli azzurri provano a reagire, 8-6

In questa notizia si parla di: diretta - italia - brasile - nations

Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming - Scopri cosa vedere oggi su Italia 1 con la nostra guida tv completa! Se sei alla ricerca della programmazione in diretta e streaming, qui troverai tutte le informazioni necessarie per non perdere i tuoi programmi preferiti.

L'Italia travolge la Cina! Bella vittoria in Nations League e ora grande sfida con il Brasile Vai su Facebook

R ? Maracanazinho, Rio De Janeiro ? 8 giugno, ore 15 Diretta @DAZN_IT e VBTV #LaNazionale | #ItaliaBrasile | #VNL | #BePartOfTheGame Vai su X

Italia-Brasile stasera, Nations League volley 2025: orario, tv, programma, streaming; LIVE! Italia-Brasile: big match di VNL 2025 per gli Azzurri; DIRETTA/ Italia Brasile (risultato live 0-0) streaming video tv: via al match di Volley Nations League 2025!.

Diretta Italia Brasile/ Streaming video tv: altro big match! (Volley Nations League 2025, oggi 28 giugno) - Diretta Italia Brasile streaming video tv: altro big match per gli azzurri che tornano in campo a Chicago nella week 2 di Volley Nations League 2025. Come scrive ilsussidiario.net

LIVE! Italia-Brasile: 7° impegno di VNL 2025 per gli Azzurri, diretta scritta, aggiornamenti in tempo reale, statistiche set per set, i dettagli - Brasile: 7° impegno di VNL 2025 per gli Azzurri, diretta scritta, aggiornamenti in tempo reale, statistiche set per set, tutti i dettagli. Si legge su eurosport.it