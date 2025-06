LIVE F1 GP Austria 2025 in DIRETTA | si passa alla Q3 ora è caccia alla pole position al Red Bull Ring!

Il Gran Premio di Austria 2025 si avvicina alla sua fase cruciale: la Q3 al Red Bull Ring, dove i piloti si contendono la pole position in un’atmosfera di pura adrenalina. La tensione è alle stelle mentre le monoposto sfrecciano in cerca del tempo perfetto. Chi conquisterà la prima piazza? Clicca qui per vivere in diretta tutta l’emozione della caccia alla pole!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.59 Tra poco scatterà la Q3. Caccia alla pole position! 16.58 Leclerc ha preso la scia di Norris e l’inglese ha rallentato nel rettilineo verso curva 2. Niente di che. Concentriamoci sulla Q3. 16.57 Intanto viene segnalato un impeding Leclerc-Norris. Vediamo cos’è successo. 16.56 CLASSIFICA TEMPI Q2 1 Lando Norris 1:04.410 4 2 Oscar Piastri +0.146 4 3 Charles Leclerc +0.324 5 4 Max Verstappen +0.426 4 5 Gabriel Bortoleto +0.436 5 6 Pierre Gasly +0.436 5 7 George Russell +0.450 4 8 Lewis Hamilton +0.486 5 9 Liam Lawson +0.631 4 10 Kimi Antonelli +0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Austria 2025 in DIRETTA: si passa alla Q3, ora è caccia alla pole position al Red Bull Ring!

In questa notizia si parla di: diretta - caccia - pole - position

LIVE Perugia-Halkbank Ankara 0-0, Champions League volley 2025 in DIRETTA: inizia la caccia alla finale!! - Si accendono i riflettori sulla Champions League di volley 2025 con il match tra Perugia e Halkbank Ankara.

La caccia alla pole position inizia alle 10.50. In Olanda splende il sole e le temperature sono in aumento. Ieri Quartararo era stato il più veloce https://gpone.com/it/2025/06/28/motogp/live-la-diretta-delle-qualifiche-del-gran-premio-di-assen.html?utm_source=d Vai su X

Seguite con noi il decimo round del Mondiale di Formula 1 2025: in diretta il commento delle qualifiche del GP Canada, sul circuito di Montreal.... Vai su Facebook

Diretta qualifiche Gp Canada: Russell in pole, Ferrari dietro; Russell in pole nel Gp del Canada davanti a Verstappen. Antonelli 4°, Hamilton 5°, Leclerc 8°; Recap! Doppietta Cadillac, Ferrari 7a. 3 italiani in testa alla LMGT3.

F1 Gp Austria diretta qualifiche LIVE: fp3, McLaren vola e prenota la pole. La Ferrari c'è: Leclerc 4°, Hamilton 5° - La cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gp di Austria, undicesima prova del mondiale di F1 2025 che si corre sul tracciato di Red Bull Ring. Riporta sport.virgilio.it

Formula Uno, diretta qualifiche Gp Austria: segui le Ferrari di Hamilton e Leclerc live - In Austria va in scena l’undicesima prova del Mondiale di Formula Uno dove sul circuito del Red Bull Ring le monoposto lotteranno per un posto in pole position. Secondo corrieredellosport.it