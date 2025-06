LIVE F1 GP Austria 2025 in DIRETTA | scattano le qualifiche! La Ferrari sfida le McLaren

L’attesa è finita: le qualifiche del GP Austria 2025 di F1 sono ufficialmente cominciate! Con Ferrari e McLaren a darsi battaglia sotto il cielo terso del Red Bull Ring, ogni secondo conta. Riusciranno i piloti a conquistare la pole position? Restate con noi per tutti gli aggiornamenti in diretta e vivere da vicino questa emozionante sfida tra le stelle della Formula 1!

-16 minuti: entra in azione anche Sainz, quindi Gasly e Colapinto. Tutti ovviamente con gomma soft, temperatura a 28° ora. -17 minuti: i primi a scendere in pista, dopo qualche secondo di attesa, sono le Aston Martin, le Haas e Albon. 16.05 SEMAFORO VERDE! SCATTA LA Q1!! 16.03 Qualche nuvoletta si è fatta viva sul Red Bull Ring ma, almeno per il momento, non c'è rischio pioggia. I piloti sono pronti all'interno delle rispettive vetture. La Q1 sta per prendere il via con 18 minuti da vivere tutto d'un fiato! 16.00 Il via delle qualifiche arriverà alle ore 16.