LIVE F1 GP Austria 2025 in DIRETTA | riparte la Q2 la Ferrari vuole blindare il passaggio alla Q3

Resta sintonizzato per vivere in tempo reale l'emozionante replica della Q2 del GP di Austria 2025! La tensione cresce mentre i piloti si preparano all'ultimo tentativo decisivo, con la Ferrari determinata a garantirsi un passaggio sicuro in Q3. Clicca qui per aggiornamenti live e segui ogni sorpasso, ogni secondo di pura adrenalina in questa battaglia incandescente sulla pista gommata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -4 minuti: nessuno in pista. Si attende l’ultimo istante per il giro giusto con la pista gommata. 16.47 SEMAFORO VERDE!! RIPARTE LA Q2!!! 16.46 Tutto pronto nella pit-lane. SarĂ assalto alla Q3! 16.44 La Q2 ripartirĂ alle ore 16.47. 16.42 CLASSIFICA TEMPI Q2 AL MOMENTO 1 Lando  Norris 1:04.410 3 2 Oscar  Piastri +0.146 3 3 Charles  Leclerc +0.468 4 4 Lewis  Hamilton +0.486 4 5 Max  Verstappen +0.693 3 6 Liam  Lawson +0.838 3 7 George  Russell +0.972 3 8 Isack  Hadjar +1.147 3 9 Kimi  Antonelli +1.278 3 10 Pierre  Gasly +1.307 4 11 Alexander  Albon +1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Austria 2025 in DIRETTA: riparte la Q2, la Ferrari vuole blindare il passaggio alla Q3

Arriva un nuovo fondo per la SF-25 in Austria, qualche novitĂ per Red Bull e un weekend di conferme e risposte per Mercedes e McLaren.

