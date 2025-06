LIVE F1 GP Austria 2025 in DIRETTA | Norris subito veloce nelle prime battute di FP3 bene Hamilton

Se sei appassionato di Formula 1 e vuoi vivere ogni attimo del GP Austria 2025 in diretta, sei nel posto giusto! Segui con noi aggiornamenti live, analisi dettagliate e le emozioni più intense delle prove libere. Mentre Norris si mostra subito veloce e Hamilton dà il meglio di sé, scopri come si evolve questa battaglia tra i protagonisti della corsa. Non perdere neanche un secondo: clicca qui per aggiornare la diretta e restare sempre al top!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -23 minuti: errore di Piastri alla curva 9 e 10. Sembra un po’ in difficoltà l’australiano, almeno fido ad adesso. -24 minuti: va lungo Lewis in curva 1. Nel frattempo si è rilanciato anche Piastri con le modifiche appena effettuate. -25 minuti: si rilancia Lewis Hamilton -26 minuti: tanti piloti adesso sono fermi ai box. Hamilton è tra i pochi in pista. -27 minuti: la situazione Pos Driver Gap Tyre TYRES USED 1 Lando Norris McLaren 1:04.888 2 2 Lewis Hamilton Ferrari +0.380 1 3 George Russell Mercedes +0.478 2 4 Oscar Piastri McLaren +0.520 2 5 Charles Leclerc Ferrari +0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Austria 2025 in DIRETTA: Norris subito veloce nelle prime battute di FP3, bene Hamilton

