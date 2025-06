LIVE F1 GP Austria 2025 in DIRETTA | Norris subito veloce nelle prime battute di FP3 attesa per Leclerc

Siamo già nel cuore della battaglia sul circuito di Spielberg, con Norris che segna il ritmo nelle prime battute di FP3 e Tsunoda che risale sorprendentemente al secondo posto. La tensione cresce mentre i piloti spingono al massimo per migliorare le loro prestazioni. Attesa per Leclerc e altri protagonisti, il nostro live vi tiene aggiornati su ogni svolta di questa emozionante prova. Clicca qui per vivere in tempo reale l’adrenalina del GP Austria 2025!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -40 minuti: la situazione dopo i primi venti minuti, ottima prova di Tsunoda che torna al secondo posto: +0.087 il suo scarto da Norris Pos Driver Gap Tyre TYRES USED 1 Lando Norris McLaren 1:05.412 2 2 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.087 2 3 Max Verstappen Red Bull Racing +0.156 2 4 Oscar Piastri McLaren +0.382 1 5 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.449 2 6 Lance Stroll Aston Martin +0.772 3 7 Fernando Alonso Aston Martin +0.789 3 8 Lewis Hamilton Ferrari +0.885 1 9 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.894 2 10 Esteban Ocon Haas F1 Team +0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Austria 2025 in DIRETTA: Norris subito veloce nelle prime battute di FP3, attesa per Leclerc

