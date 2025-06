LIVE F1 GP Austria 2025 in DIRETTA | Norris imprendibile nella FP3 miglioramenti per la Ferrari

L'azione infiamma il circuito di Spielberg con Norris che domina la FP3, lasciando tutti a bocca aperta, mentre Ferrari tenta di migliorare le sue prestazioni. La giornata si anima di emozioni e sorprese in vista delle qualifiche. Rimanete con noi: cliccate qui per gli aggiornamenti in tempo reale e non perdete nemmeno un attimo di questa spettacolare sfida nel cuore delle Alpi Austriache!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.34 E’ tutto per adesso, Amici di OA Sport. L’appuntamento adesso è per le 16.00, orario di partenza di un turno di qualifica che si preannuncia divertentissimo. A più tardi! 13.32 Questa, dunque, la classifica finale della FP3 mentre in pista Pos Driver Gap Tyre TYRES USED 1 Lando Norris McLaren 1:04.324 4 2 Oscar Piastri McLaren +0.118 6 3 Max Verstappen Red Bull Racing +0.210 3 4 Charles Leclerc Ferrari +0.250 6 5 Lewis Hamilton Ferrari +0.466 4 6 George Russell Mercedes +0.694 5 7 Kimi Antonelli Mercedes +0.729 6 8 Lance Stroll Aston Martin +0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Austria 2025 in DIRETTA: Norris imprendibile nella FP3, miglioramenti per la Ferrari

In questa notizia si parla di: diretta - austria - norris - imprendibile

Israele perde contro l’Austria all’ESC 2025, Big Mama non si trattiene: il video della reazione in diretta - Durante l'Eurovision Song Contest 2025, Israele ha subito una deludente sconfitta contro l’Austria, suscitando reazioni intense.

Arriva un nuovo fondo per la SF-25 in Austria, qualche novità per Red Bull e un weekend di conferme e risposte per Mercedes e McLaren. Pronti a scoprire... Vai su Facebook

GP Emilia Romagna 2025 – Classifica FP2: McLaren imprendibile con Piastri-Norris. Leclerc 6°, Hamilton 11°; Norris vince il GP di Abu Dhabi davanti alle Ferrari: McLaren è campione; F1, Qualifiche GP Austria: Verstappen, 0.4 a Norris. Errore Leclerc - Risultati - Formula 1.

Diretta Formula 1/ Prove libere streaming tv GP Austria 2025 Red Bull Ring: Norris imprendibile! (27 giugno) - Diretta Formula 1 prove libere GP Austria 2025 Red Bull Ring live streaming video tv oggi 27 giugno: orario, cronaca, classifica e tempi delle sessioni. Si legge su ilsussidiario.net

F1 Gp Austria, doppietta McLaren con Norris e Piastri: terzo Verstappen, quinto Leclerc, Hamilton solo 10° - La cronaca in tempo reale delle prove libere del Gp di Austria, nona prova del mondiale di F1 2025 che si corre sul tracciato di Red Bull Ring. Lo riporta sport.virgilio.it