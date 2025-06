LIVE F1 GP Austria 2025 in DIRETTA | Norris imprendibile nella FP3 la Ferrari lavora per la seconda fila?

Vivi in tempo reale l'emozione del GP d'Austria 2025 di F1! Norris domina la FP3, mentre la Ferrari lavora per assicurarsi una buona posizione in seconda fila. Restate sintonizzati per aggiornamenti e sorprese dalla pista: ogni secondo conta!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -3 minuti: continua a non miglliorarsi Russell che termina la prova ancora al sesto posto. -4 minuti: ci riprova Russell -5 minuti: Russell non riesce a migliorarsi. Sesto posto per lui davanti ad Andrea Kimi Antonelli. -6 minuti: sbavatura per Lando Norris, nel frattempo Max Verstappen scalza Leclerc e si accomoda al terzo posto con +0.210. -7 minuti: terzo tempo per Leclerc con +0.250, Hamilton quarto a +0.466. -8 minuti: Norris si accende subito sul primo settore, è indivavolato il britannico! Nel frattempo Leclerc sta completando il suo giro. -9 minuti: Piastri rientra ai box, da cui però esce Lando Norris. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Austria 2025 in DIRETTA: Norris imprendibile nella FP3, la Ferrari lavora per la seconda fila?

