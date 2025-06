LIVE F1 GP Austria 2025 in DIRETTA | Leclerc si inserisce in prima fila! Pole di Norris Antonelli incastrato dalla bandiera!

Sei pronto a vivere l'emozione della gara del GP Austria 2025 in diretta? Leclerc conquista la prima fila, mentre Norris fa il colpo di scena con la pole position in 1:03.971. La sfida è aperta, e ogni secondo conta! Clicca qui per non perdere neanche un istante di questa spettacolare corsa, dove ogni dettaglio potrebbe cambiare le sorti del mondiale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.17 CLASSIFICA TEMPI Q3 1 Lando Norris 1:03.971 6 2 Charles Leclerc +0.521 7 3 Oscar Piastri +0.583 6 4 Lewis Hamilton +0.611 7 5 George Russell +0.792 6 6 Liam Lawson +0.955 6 7 Max Verstappen +0.958 6 8 Gabriel Bortoleto +1.161 7 9 Kimi Antonelli +1.305 6 10 Pierre Gasly +1.678 7 17.16 La pole position porta la firma di Lando Norris in 1:03.971 con 521 millesimi su Charles Leclerc, terzo Oscar Piastri a 583, quarto Lewis Hamilton a 611. Quinto George Russell a 792 millesimi, sesto Liam Lawson a 955, settimo Max Verstappen a 958, ottavo Gabriel Bortoleto a 1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Austria 2025 in DIRETTA: Leclerc si inserisce in prima fila! Pole di Norris, Antonelli incastrato dalla bandiera!

