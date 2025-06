LIVE F1 GP Austria 2025 in DIRETTA | le Ferrari passano alla Q2 senza brillare McLaren in fuga

Sei appassionato di Formula 1? Resta con noi per vivere in tempo reale l'emozionante GP d'Austria 2025! Le Ferrari si sfidano in Q2 senza brillare, mentre la McLaren vola alto in classifica. Vuoi sapere come si evolverĂ questa corsa mozzafiato? CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE e scoprire tutte le strategie, i sorpassi e le emozioni che ci aspettano!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -14 minuti: Leclerc e Hamilton sono i primi due a scendere in pista nella Q2. Entrambi con gomme soft usate. La Ferrari vuole tenersi le nuove per la Q3? Azzardo o calcolo ragionato? 16.30 SEMAFORO VERDE! SCATTA LA Q2! 16.29 Le Ferrari hanno messo in mostra una SF-25 molto scorbutica in curva, come accaduto nella FP3. Il nuovo fondo non sembra avere dato stabilitĂ alle rosse. Cambieranno le cose nella Q2? 16.28 La Q1 ha confermato come le McLaren, specialmente Norris, siano in controllo. Ferrari che passano con qualche affanno di troppo come le Mercedes. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Austria 2025 in DIRETTA: le Ferrari passano alla Q2 senza brillare, McLaren in fuga

In questa notizia si parla di: ferrari - diretta - austria - passano

LIVE F1, GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA: Piastri e Norris davanti a tutti nella FP2, Ferrari meglio sul passo gara - Siamo in diretta dal GP dell'Emilia Romagna 2025, dove Piastri e Norris dominano nella FP2. La Ferrari mostra un buon passo gara, mentre i piloti si preparano a prove di partenza.

Alla vigilia del GP d’Austria, Leclerc non nasconde i dubbi sulle monoposto del 2026… «Le auto 2026 saranno meno piacevoli da guidare. Non ne sono molto fan, almeno per ora. Alla fine penso che sarà una sfida, e mi piacerebbe affrontarla per massimi Vai su Facebook

Leclerc e il nuovo fondo della Ferrari: «Funziona ma parliamo di guadagni marginali»; Formula 1, Gp Austria 2025: orari tv e diretta streaming; Orari TV GP Australia 2025: diretta su Sky, differita su TV8 - Orari - Formula 1.

Formula Uno, diretta qualifiche Gp Austria: segui le Ferrari di Hamilton e Leclerc live - Sul circuito di Spielberg va in scena l'undicesima prova del Mondiale: tutti a caccia della pole position ... Da corrieredellosport.it

F1 Gp Austria diretta qualifiche LIVE: fp3, McLaren vola e prenota la pole. La Ferrari c'è: Leclerc 4°, Hamilton 5° - La cronaca in tempo reale delle qualifiche del Gp di Austria, undicesima prova del mondiale di F1 2025 che si corre sul tracciato di Red Bull Ring. sport.virgilio.it scrive