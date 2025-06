LIVE F1 GP Austria 2025 in DIRETTA | comincia la FP3!

Sei pronto a vivere l’adrenalina del Gran Premio di Austria 2025 in diretta? La FP3 sta per partire, e il circuito di Spielberg si anima con tifosi appassionati e piloti pronti a dare il massimo. Resta con noi: clicca qui per aggiornamenti in tempo reale e non perdere neanche un istante di questa emozionante sessione di prove libere!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SEMAFORO VERDE! COMINCIA LA FP3 12.28 Un breve frammento del numerosissimo pubblico presente al Rd Bull Ring We’re all set for our final practice session #F1 #AustrianGP pic.twitter.comhnQFF6OMSV — Formula 1 (@F1) June 28, 2025 12.25 Cinque minuti al semaforo verde. 12.23 Non mancano i supporter del Campione del Mondo in carica King of the mountains around these parts #F1 #AustrianGP pic.twitter.comK1gcIPlKrD — Formula 1 (@F1) June 28, 2025 12.20 Manca sempre meno, Amici di OA Sport. Dieci minuti e scatterà il semaforo veerde 12.19 C’è già il tutto esaurito al Red Bull Ring. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Austria 2025 in DIRETTA: comincia la FP3!

