LIVE F1 GP Austria 2025 in DIRETTA | alle 16.00 le qualifiche Verstappen e Ferrari sfidano le McLaren

Pronti a vivere un entusiasmante pomeriggio di Formula 1? Alle 16:00, le qualifiche del GP Austria 2025 promettono spettacolo con Verstappen e Ferrari che sfidano le McLaren. Restate con noi e cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale, mentre ripercorriamo la storia di questa gara iconica, dominata da Max Verstappen, che detiene record e vittorie da primato. La corsa verso la pole position sta per iniziare—non perdetevi nemmeno un secondo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.47 Prima di entrare nel vivo delle qualifiche, facciamo un po’ di storia del GP d’Austria. Pilota con più vittorie: Max VERSTAPPEN (5) L’olandese ha trionfato nel 2018, nel 2019, in entrambe le gare del 2021 e nel 2023. Pilota con più pole position: Max VERSTAPPEN (5) Il batavo è risultato il più rapido in qualifica nel 2021 (due volte), nel 2022, nel 2023 e nel 2024. Piloti in attività con almeno una vittoria a Spielberg. 5 – VERSTAPPEN Max (2018, 2019, 2021, 2021, 2023) 2 – HAMILTON Lewis (2016, 2020) 1 – LECLERC Charles (2022) 1 – RUSSELL George (2024) Piloti in attività con almeno una pole position a Spielberg. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Austria 2025 in DIRETTA: alle 16.00 le qualifiche. Verstappen e Ferrari sfidano le McLaren

