LIVE F1 GP Austria 2025 in DIRETTA | alle 15.00 le qualifiche Verstappen e Ferrari sfidano le McLaren

Benvenuti al Red Bull Ring per un emozionante fine settimana di Formula 1! Alle 15:00, le qualifiche del GP d’Austria 2025 prenderanno vita, con Verstappen e la Ferrari pronti a sfidare le McLaren in una battaglia che promette scintille. Rimanete sintonizzati e cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale: l’azione è appena cominciata e non vorrete perdervela!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.30 Buongiorno e bentornati al Red Bull Ring! Tra 30 minuti esatti prenderanno il via le qualifiche del GP d’Austria 13.34 E’ tutto per adesso, Amici di OA Sport. L’appuntamento adesso è per le 16.00, orario di partenza di un turno di qualifica che si preannuncia divertentissimo. A più tardi! 13.32 Questa, dunque, la classifica finale della FP3 mentre in pista Pos Driver Gap Tyre TYRES USED 1 Lando Norris McLaren 1:04.324 4 2 Oscar Piastri McLaren +0.118 6 3 Max Verstappen Red Bull Racing +0.210 3 4 Charles Leclerc Ferrari +0.250 6 5 Lewis Hamilton Ferrari +0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Austria 2025 in DIRETTA: alle 15.00 le qualifiche. Verstappen e Ferrari sfidano le McLaren

