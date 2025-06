LIVE F1 GP Austria 2025 in DIRETTA | alle 12.30 le FP3 La Ferrari deve svegliarsi

Benvenuti alla diretta live del Gran Premio d'Austria 2025, un appuntamento imperdibile nel cuore del Mondiale di Formula 1. Alle 12:30 si accendono i motori per le FP3, con la Ferrari che deve assolutamente svegliarsi e mostrarsi competitiva. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale e scoprire come si evolverà questa emozionante sessione di prove libere!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza sessione di prove libere e delle qualifiche valide per il Gran Premio d'Austria 2025, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno in fase di svolgimento questo fine settimana al Red Bull Ring di Spielberg. Il venerdì ci ha consegnato l'ennesima prova di forza della McLaren che, dopo una FP1 a dir poco interlocutoria, è salita di colpo nella FP2 firmando la più classica delle doppiette, precisamente con il primo posto di Lando Norris ed il secondo di Oscar Piastri.

