LIVE Ciclismo femminile Campionati Italiani 2025 in DIRETTA | trionfo finale di Elisa Longo Borghini

Il grande spettacolo del ciclismo femminile italiano 2025 si anima con emozionanti colpi di scena! La protagonista assoluta, Elisa Longo Borghini, ha scritto un'altra pagina memorabile conquistando il suo sesto titolo nazionale in una volata finale mozzafiato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:37 Elisa Longo Borghini ((UAE ADQ) conquista il sesto titolo di campionessa italiana su strada. 16:35 Eleonora Ciabocco (Picnic) conclude al terzo posto con un ritardo di 1’51”. 16:34 Chiude al secondo posto, staccata di 56”, Monica Trinca Colonel (Liv Alula Jayco ) 16:32 Elisa Longo Borghini arriva da sola e vince la prova in linea dei Campionati italiani. 16:31 Ultimo chilometro per Elisa Longo Borghini. 16:29 Mancano due chilometri dalla conclusione. 16:27 Monica Trinca Colonel torna a 32” dalla fuggitiva. 16:25 A cinque chilometri dalla fine, a causa di un problema meccanico, Elisa Longo Borghini ha dovuto cambiare bici. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ciclismo femminile, Campionati Italiani 2025 in DIRETTA: trionfo finale di Elisa Longo Borghini

