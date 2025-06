LIVE Ciclismo femminile Campionati Italiani 2025 in DIRETTA | trionfo finale di Elisa Longo Borghini A Ciabocco il titolo U23

Gli attimi più emozionanti dei Campionati Italiani di Ciclismo Femminile 2025 si sono appena conclusi, con un trionfo indimenticabile di Elisa Longo Borghini a Ciabocco, che conquista il titolo U23. La corsa è stata una battaglia di pura adrenalina, e ora i riflettori sono puntati su questa vittoria storica. Rimanete con noi e scoprite tutti i dettagli di questa giornata epica nel mondo del ciclismo femminile!

16:53 Finisce qui la DIRETTA LIVE testuale della prova in linea dei Campionati italiani femminili 2025. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest'evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Vi auguriamo buon proseguimento di giornata. 16:51 L'ordine d'arrivo LONGO BORGHINI Elisa 100 15 3:28:41 2 TRINCA COLONEL Monica 75 10 0:55 3 CIABOCCO Eleonora 60 7 1:48 4 BARBIERI Rachele 50 4 5:19 16:48 Il terzo posto consegna ad Eleonora Ciabocco la maglia di campionessa italiana Under 23 16:43 Il gruppo, regolato da Rachele Barbieri, arriva al traguardo con più di 5? di ritardo.

