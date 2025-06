LIVE Ciclismo femminile Campionati Italiani 2025 in DIRETTA | tre in fuga con 40 secondi sul gruppo

Il campionato italiano di ciclismo femminile 2025 entra nel vivo con battaglie appassionanti e sorprese emozionanti. Tre coraggiose atlete in fuga con un vantaggio di 40 secondi sul gruppo principale promettono un finale incerto e spettacolare. Riusciranno le favoritissime come Elisa Balsamo e Elisa Longo Borghini a conquistare il titolo? Segui la diretta per non perderti neanche un minuto di questa emozionante corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00: Fari puntati anche su Elisa Balsamo, che in caso di arrivo in volata o comunque a ranghi ristretti diventerebbe assolutamente la principale favorita. 14.54: Elisa Longo Borghini va a caccia del suo sesto titolo nazionale in linea e vuole confermate la maglia tricolore. La rappresentante della UAE dovrà però sfruttare lo strappo finale per allungare sulle rivali ed evitare l’arrivo in volata. 14.50: Una leggera accelerazione del gruppo ha portato il vantaggio delle fuggitive sotto i 40 secondi. 14.45: Questo è un fine settimana dedicato completamente ai campionati nazionali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ciclismo femminile, Campionati Italiani 2025 in DIRETTA: tre in fuga con 40 secondi sul gruppo

