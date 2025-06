LIVE Ciclismo femminile Campionati Italiani 2025 in DIRETTA | paurosa caduta per Vittoria Guazzini Attacca Elisa Longo Borghini

Il campionato italiano di ciclismo femminile 2025 sta regalando emozioni impossibili da dimenticare: dalla battaglia serrata tra le protagoniste alle emozionanti sorprese sul percorso. La tensione cresce con ogni pedalata, mentre le atlete si sfidano in una corsa all’ultimo respiro. Scopri gli aggiornamenti live e vivi con noi ogni attimo di questa spettacolare competizione, dove ogni secondo può cambiare il destino della vittoria. Non perdere nemmeno un dettaglio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:06 La leader della corsa passa sulla linea del traguardo. 16:04 Il vantaggio della battistrada sulle due inseguitrici è di 24”. 16:02 Elisa Longo Borghini sta capitalizzando l’egregio lavoro con cui le sue compagne hanno creato la selezione. 16:00 Sul muro di Cornaleto Elisa Longo Borghini si libera delle compagne di fuga e si porta al comando della corsa. 15:59 Mancano venti chilometri alla conclusione della corsa. 15:57 Supera il minuto e mezzo il vantaggio delle tre al comando. 15:54 Vittoria Guazzini era in testa al gruppo degli inseguitori, ha preso male una curva verso sinistra, ha sbandato, ha provato a rimanere in piedi, ma non ce l’ha fatta ed è caduta con la testa in avanti andando a sbattere contro il muro ed ha evitato per poco di finire nel burrone. 🔗 Leggi su Oasport.it