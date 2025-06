LIVE Ciclismo femminile Campionati Italiani 2025 in DIRETTA | iniziata la corsa ritmo blando in questa prima fase

Se sei appassionato di ciclismo femminile, non perdere nemmeno un minuto dei Campionati Italiani 2025 in diretta! La corsa è appena iniziata e il ritmo è ancora tranquillo, ma le emozioni sono promettenti. Resta aggiornato con i nostri aggiornamenti live e scopri chi si lancerà all’attacco nel finale. La competizione sta per infiammarsi: preparati a vivere ogni scatto e ogni emozione insieme!

13.59 Vediamo se ci saranno altri scatti. 13.55 Prova ad attaccare Sharon Spimi (Team Cycling Cafè Cervelo). 13.51 Vista la temperatura ed il percorso, molto probabilmente la gara si infiammerà sul finale. 13.48 Vediamo quale squadra prenderà in mano le redini della corsa: UAE ADQ e Lidl-Trek le più indicate. 13.43 Diverse atlete hanno già perso contatto dal gruppo principale. 13.37 Longo Borghini dovrà comunque provare a staccare tutte le rivali, visto che nello sprint ristretto parte battuta. 13.33 Non cambia la situazione, sempre gruppo compatto.

