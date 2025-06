LIVE Ciclismo femminile Campionati Italiani 2025 in DIRETTA | iniziano gli attacchi

Il campionato italiano di ciclismo femminile 2025 è entrato nel vivo, con attacchi febbrili e sorpassi emozionanti. Le protagoniste si sfidano in una gara ricca di adrenalina, mantenendo alta la tensione. Con tre atlete al comando e meno di 40 chilometri al traguardo, il finale promette sorprese mozzafiato. Resta sintonizzato e clicca qui per seguire la diretta live: la suspense è garantita fino all’ultimo chilometro!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.23 L’azzurra che ha partecipato anche alle Olimpiadi di Parigi ha deciso di rialzarsi, restano tre al comando. 14.18 Prova ad attaccare Sara Fiorin (Ceratizit WNT Pro Cycling). 14.14 Percorsi circa 40 chilometri di gara. 14.09 Tre atlete al comando dunque: una trentina di secondi di margine sul plotone. 14.04 Si muovono anche Matilde Vitillo (Liv Alula Jayco) e Silvia Zanardi (Human Powered Health). 13.59 Vediamo se ci saranno altri scatti. 13.55 Prova ad attaccare Sharon Spimi (Team Cycling Cafè Cervelo). 13.51 Vista la temperatura ed il percorso, molto probabilmente la gara si infiammerà sul finale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Ciclismo femminile, Campionati Italiani 2025 in DIRETTA: iniziano gli attacchi

In questa notizia si parla di: diretta - ciclismo - femminile - campionati

Diretta Rai Sport Sabato 31 Maggio 2025 Ciclismo Giro d'Italia 20a Tappa, Rugby, Pallanuoto, Pallavolo - Preparati per un sabato all'insegna dello sport! Il 31 maggio 2025, Rai Sport trasmetterà la 20a tappa del Giro d'Italia, un evento che promette emozioni forti e colpi di scena.

Campionati Italiani di Ciclismo Darfo Boario Terme 2025: ecco gli iscritti alle sfide del weekend. Il pokerissimo della Trevigiani Energiapura Marchiol / La gara in diretta streaming e tutti gli iscritti Si fa sempre più vicino l’appuntamento con i Campionati Italiani d Vai su Facebook

LIVE Ciclismo femminile, Campionati Italiani 2025 in DIRETTA: Elisa Longo Borghini a caccia del sesto titolo; Ciclismo femminile, Campionati Italiani 2025 oggi: orari, percorso, tv, favorite. Elisa Longo Borghini la donna da battere; Ciclismo, Campionati Italiani 2025: dove vedere in diretta tv e streaming la prova in linea femminile.

Campionati italiani di ciclismo: prove in linea il 28 e 29/6, diretta su Rai ed Eurosport - La corsa tricolore degli uomini élite è in programma domenica 29 giugno, su un percorso di 228 km da Trieste a Gorizia ... Come scrive it.blastingnews.com

Ciclismo. Si chiudono i Tricolori femminili. Folta la pattuglia di modenesi - Sarà un intenso weekend tricolore per il ciclismo modenese. Si legge su ilrestodelcarlino.it